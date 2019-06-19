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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Oto elektrik dükkanı alev alev böyle yandı: 3 araç küle döndü Video

Oto elektrik dükkanı alev alev böyle yandı: 3 araç küle döndü Video

Yanan iş yerinden genel ve detay görüntüler

Polis Bild Polis Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmalarından genel görüntüler
-İş yeri sahibinin ağlaması
-İtfaiye ekiplerinin müdahalelerinden genel ve detay görüntüler
-Elektrik direğindeki patlamalar

( ADANA )- Adana’da oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri sahibi itfaiye ekiplerinin müdahalesini gözyaşları içerisinde izledi ADANA

- Adana’da bir oto elektrik dükkanında meydana gelen yangında iş yeri kullanılamaz hale gelirken içeride bulunan 3 araçta küle döndü. İş yeri sahibi itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğuldu. Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan bir oto elektrik dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto elektrik dükkanından alevler yükseldiği gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin üzerinden gerilim hattı geçtiği için ilk başta müdahale edemedi. Elektriğin yetkililer tarafından kesilmesinden sonra itfaiye ekipleri müdahaleye başladı.
Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.
İş yeri tamamen kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 3 otomobil de küle döndü. İş yeri sahibi, itfaiye ekiplerinin yangını müdahale ettiği sırada gözyaşlarına boğulurken ardından baygınlık geçirdi.
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