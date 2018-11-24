Oto dolandırıcılarına 5 ilde eş zamanlı dev operasyon

-Şahısların kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınması

-Çete üyelerinin emniyetten çıkarılıp adliyeye götürülme anları

-Şahısların kelepçelenmesi

-Şahısların mağdur vatandaşları bankada oyalama anları

-Şahısların noterdeki anları

-Genel detay



( ANKARA ) ANKARA



- Yaklaşık 1 milyon TL vurgun yapan oto dolandırıcı çetesine yönelik, Ankara başta olmak üzere İstanbul, Samsun, Nevşehir ve Kocaeli’de eş zamanlı düzenlenen “Oto Simsarları” operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, vatandaşları otomobil alım satımı esnasında dolandıran bir çete tespit edildi. Çeteyi takibe alan ekipler, yaklaşık 3 aylık çalışmalar neticesinde çetenin, vatandaşlar tarafından verilen araç ilanlarını internet üzerinden takip ettiklerini, özellikle lüks ve pahalı araçlara müşteri gibi davranarak, şahıslara düşük miktarlarda kapora verdiklerini belirledi. Araştırmayı derinleştiren özel ekip, çetenin Ankara’ya davet ettiği ve geçici olarak kurmuş oldukları galeri yada inşaat gibi iş yerlerinde ağırladıkları mağdur vatandaşları bir şekilde kandırarak vekaletname aldıklarını saptadı. Vatandaşı bankaya götürerek oyaladılar Ekipler, örgüt üyelerinin bir kısmının, sözde ödeme yapmak için mağdur vatandaşla birlikte bankaya gittiğini, vekaletname alan örgüt üyesinin ise aracı test etme bahanesiyle sözde iş yerinden ayrıldığını tespit etti. Ayrıca gelinen son aşamada ise otomobil sahibi ile bankaya giden örgüt üyesinin ödeme yapmadan bankadan ayrılmasıyla, vekaletname alan örgüt üyesi tarafından otomobilin noter satışının bir başka örgüt üyesine verildiği ve bu örgüt üyesinin de o kısa süre içerisinde aracı düşük fiyattan üçüncü şahıslara sattığı belirlendi. Çete çökertildi Bunun üzerine hemen harekete geçen ekipler, alınan tüm yasal izinlerin ardından vatandaşları dolandıran çete üyelerinin adreslerini tek tek tespit etti. Ankara başta olmak üzere İstanbul, Samsun, Nevşehir ve Kocaeli’de eş zamanlı olarak başlatılan “Oto simsarları” operasyonuyla örgüt lideri Halil D. dahil 7 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartılan çete üyelerinden Halil D. dahil 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

