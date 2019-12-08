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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi

Oto anahtar dükkanında yangın: 1 kişi dumandan zehirlendi

Dumandan zehirlenen kişinin ambulansa bindirilmesi

Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarından görüntüler
-Olay yerinden genel görüntüler

( ADANA ) ADANA

- Adana’da bir oto anahtarı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan zehirlenen işyeri sahibi hastaneye kaldırıldı. Yangın, saat 23.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi 67009 sokakta bulunan işyerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oto anahtarcı dükkanından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. İtfaiye erleri dükkan içerisinde bulunan işyeri sahibi Mahmut Yıldız’ı ise dışarı çıkardı. Dumandan zehirlenen Mahmut Yıldız, sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İşyerinde ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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