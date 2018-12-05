Oto aksesuarları araç yangınlarına neden oluyor

-Oto elektrikçiden detaylar

-Usta Ali Rıza Uç ile röp.

-Usta Mustafa Uç ile röp.

-Oto elektrikçiden detaylar



( MERSİN -ÖZEL) - Mersin'de park halindeki araçların art arda yanmasıyla oto elektrik ustaları vatandaşı uyardı - Oto elektrik ustası Ali Rıza Uç: - “Araç tesisat yangınları genelde aracın üzerine sonradan takılan aksesuarlardan zarar verir. Değerinde takılmayan sigortalar aracın yanmasına neden olur. Orijinal parçaların dışına çıkmayın” MERSİN



- Mersin’de park halindeki araçların art arda yanmasıyla oto elektrik ustaları vatandaşı uyardı. Oto elektrik ustası Ali Rıza Uç, “Araç tesisat yangınları genelde aracın üzerine sonradan takılan aksesuarlardan zarar verir” dedi.

Mersin’in Erdemli ilçesinde akşam saatlerde bir minibüs sabah erken saatlerde de bir kamyonet park halindeyken alev alev yandı. İlk olay ilçeye bağlı Kargıpınarı’nda yaşandı. Park halindeki servis minibüsü bir anda alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi. İkinci yangın ise Türbe Mahallesi’nde meydana geldi. Burada da kapalı kasa bir kamyonet yine park halindeyken alev alev yanmaya başladı.

Her iki olaya da Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İlk belirlemelere göre 2 araçta çıkan yangının da elektrik aksamındaki şase kaynaklı olduğu belirlendi. Son günlerde araçların park halindeyken yanmasına karşı oto elektrik ustası Ali Rıza Uç uyarılarda bulundu. Uç, “Araç tesisat yangınları genelde aracın üzerine sonradan takılan aksesuarlardan zarar verir. Değerinde takılmayan sigortalar aracın yanmasına neden olur. Orijinal parçaların dışına çıkılmaması lazım” dedi.

40 yıllık oto elektrikçi Mustafa Uç ise aksesuar kullanımına dikkat çekerek, “Yangına sebep olan birçok neden olabilir. Bunlardan biri aracın bakımsızlığı diğeri sigorta olarak mevcut değerdeki amperin takılmamasından kaynaklanır. Tavsiyemiz araca vaktinde bakım yaptırmak. Araca sonradan takılan unsurları taktırmamak” diye konuştu.



