Otluk alanda yangın - İZMİR

- İzmir 'de otluk alanda yangın - Helikopterlerle yangına müdahale edilmesi - Yer ekiplerinin yaptıkları soğutma çalışmaları İzmir 'de otluk alanda yangın - Çeşme'de enerji nakil hatlarının da bulunduğu otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyorİZMİR (AA) - İzmir 'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
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