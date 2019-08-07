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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Otluk alanda yangın - İZMİR

Otluk alanda yangın - İZMİR

- İzmir 'de otluk alanda yangın - Helikopterlerle yangına müdahale edilmesi - Yer ekiplerinin yaptıkları soğutma çalışmaları İzmir 'de otluk alanda yangın - Çeşme'de enerji nakil hatlarının da bulunduğu otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyorİZMİR (AA) - İzmir 'i Çeşme ilçesinde otluk alanda çıkan yangına 3 helikopterle müdahale ediliyor.Çeşme ilçesi Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 5 arazöz sevk edildi.Ekiplerin enerji nakil hatlarının da bulunduğu alandaki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Helikopter Yangına Müdahale 

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