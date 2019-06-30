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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Otluk alanda yangın - İZMİR

Otluk alanda yangın - İZMİR

- Yanan otluk alan - Araçların geçişi İzmir 'de otluk alanda yangınİZMİR (AA) - İzmir 'in Menderes ilçesinde otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.Alınan bilgiye göre, Özdere Cumhuriyet Mahallesi Çukuraltı mevkisinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere ilk etapta Menderes Belediyesi ekipleri müdahale etti.Daha sonra Orman Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de katıldığı söndürme çalışmaları sürüyor.Yetkililer, yangın alanının genişleme ihtimalinin olduğunu bildirdi.

Bild Yangına Müdahale 

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