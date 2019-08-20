Otluk alanda yangın - HATAY Video

- Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alan - Yangına müdahale eden yangın ekipleri - Arazözlerin olay yerine gelişi Hatay 'da otluk alanda yangın - Yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldüHATAY (AA) - Hatay 'da yerleşim yerlerine yakın otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antakya Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 6 arazöz sevk edildi.Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.Yaklaşık 2 hektar otluk alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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