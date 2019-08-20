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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Video

Otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Video

İtfaiye aracının geçişi

İtfaiye Aracı Ormanlı Trol 

-İtfaiye aracı ve traktör
-İtfaiye aracı yanan alana gitmeye çalışması
-Personel yanan alana gitmeye çalışması
-Yanan alanlar
-Alevlerin geceyi aydınlatması
-Yanan alanlar detay
-İtfaiye aracı ve yanan alanlar

( HATAY )- Hatay’da bitki örtüsü yangını HATAY

- Hatay’da ormanlık alanda bitki örtüsü yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alındı. Yangın, Antakya ilçesi Narlıca mevkiinde bir ormanlık alanda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine alana Antakya Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda itfaiye aracı ve yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin 1,5 saat süren uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 hektarlık alanın kül olduğu alanda ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.
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