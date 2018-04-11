Otizmli Ufukcan Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istedi

-Baba ve çocuktan detay

-Babanın konuşması

-Otizmli Ufukcanın matematik testleri yapması

-Babanın konuşması

-Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan detay istemesi

-Babası ile bisiklet sürmesi



( ERZURUM )- Otizm hastası Ufukcan’ın matematik aşkı- Otizm hastası Ufukcan komşularının çıkardığı sese dayanamayıp kriz geçiriyor- Aile komşuları yüzünden ev arıyor ERZURUM



- Erzurum’da yaşayan otizm hastası Ufukcan Yavuz (14) matematik konusundaki özel yeteneğining eliştirilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istedi. Geceleri komşularının çıkarttığı seslere dayanamayıp kriz geçirerek kendisine ve ailesine zarar veren Ufukcan yaşadığı evden de başka bir yere taşınmak istiyor. Erzurum’un Kombina mahallesinde yaşayan güvenlik görevlisi Uğur Yavuz ve okul öncesi öğretmeni Hicran Yavuz çiftinin oğulları Ufukcan Yavuz’a küçük yaştayken kulak rahatsızlığı teşhisi konularak işitme cihazı takılan Ufukcan’ın 3 yaşına geldiğinde işitme sıkıntısı yaşamadığı otizm hastası olduğu ortaya çıktı. Otizm hastalarının sese daha fazla hassas olmalarına rağmen Ufukcan’ın duyan kulağına işitme cihazı takılması onu sese iyice hassas hale getirdi. 14 yaşında olan Ufukcan geceleri duyduğu her sese uyanıp krize giriyor. Kendisine ve ebeveynlerine saldıran Ufukcan evde bulanan eşyalara zarar veriyor. Aile evini başka bir adrese taşıyacak Komşularının bu konuda duyarlı olmamasından şikayetçi olan baba Uğur Yavuz ‘’ Komşularımıza bu konuda otizm hastası bir çocuğumuz var geceleri biraz sessiz olmaları konusunda uyarılarda bulunduk fakat onlar bu konuda duyarlı olmadı Ufukcan’ın kriz geçirdiği bir gece gidip uyarıda bulundum yine dikkate almadılar bende polisi çağırdım polis gerekli uyarılarda bulundu. Sonrasında polise şikayet ettim diye beni tehdit ettiler ben sakinliğimi korudum 16- 17 yaşlarında bir çocukları var o gelip bana tehdit savurdu ben yine sakin oldum. Ben artık dayanamıyorum bugün evimi emlakçıya vereceğim taşınacağım buradan.’’ diye konuştu.

Otizm hastası Ufukcan’ın matematik aşkı Erzurum Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda eğitim alan Ufukcan 3 basamaklı sayılarda dahi çarpma, toplama ve çıkarma işlemleri yapabiliyor. Otizmli hastaların değişik branşlara ilgisi olduğunu söyleyen baba Uğur Yavuz Ufukcan’ın elinden tutulursa eğer çok iyi yerlere gelebileceğini söyledi.



Ufukcan’ın da Albert Einstein gibi bir bilim adamı olabileceğini ifade eden baba Uğur Yavuz ‘’ Albert Einstein’da otizm hastası olma ihtimali olduğunu okumuştum bir yerde onu okuldan atmıştılar başarılı olmadığı için ama o müthiş bir fizikçi ve matematikçi oldu. Biz ve öğretmenleri Ufukcan’ın matematikte olan başarısını görüyoruz eğer Ufukcan’ın elinden tutulursa çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz’’ dedi.

Bilim Adamı, Pilot ve İmam olmak isteyen Ufukcan küçük yaşlarda yaşadığı Bursa’ya taşınmak istiyor. Hayatımızı sadece Ufukcan’a ayırıyoruz Güvenlik görevlisi olan baba Uğur Yavuz sosyal hayatlarının yok denecek kadar az olduklarını sadece hayatlarını Ufukcan’a ayırdıklarını söyledi.



Anne Hicran Yavuz’un okul öncesi öğretmeni olmasına rağmen mesleğini bırakıp sadece Ufukcan’a zaman ayırdığını söyledi.



Ufukcan’a bisiklet sürmeyi öğrettiğini söyleyen Baba Uğur Yavuz boş vakitlerinde Ufukcan’la birlikte bisiklet sürüyor. (ST-AT)

