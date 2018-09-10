Otizmli öğrencilere moral gezisi Haberi

--Kütahya Otizm Derneği Başkanı Ali İhsan Yıldırım'ın Konuşması



( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA



- Kütahya Otizm Derneği tarafından Otizmli öğrenci ve aileler ‘Moral Gezisi’ kapsamında kuruluşun toprakları Domaniç’i gezdi. Domaniç’in tarihi değerlerini gezen Otizm Derneği, Hayme Ana Türbesi sonrası Topuk Yayla Tabiat Parkı gölünde sabah kahvaltısı düzenledi etkinlik sonrası Mızık Çamı ve Ilıcaksu mesire alanında vakit geçirerek balık ziyafeti gerçekleştirdiler. Kütahya Otizm Derneği Başkanı Ali İhsan Yıldırım, yaptığı açıklamasında, “Derneğimiz üyeleri ve çocuklarımız ile birlikte hem eğitim ve öğretim hazırlık öncesi moral ve motivasyon olsun, hem kendi yerel değerlerimizi Domaniç’in yerel değerlerini görmek amacıyla Domaniç’e bir gezi düzenledik. Hayme Ana Türbesini, Topuk Yayla Tabiat Parkını, Mızık Çamını ve en sonunda Sarıkızda etkinliklerimiz oldu. Otizmli bireyleri topluma entegrasyonu sağlamak, ailelerimize moral, motivasyon vermek ve onları geçicide olsa da rahatlatmak amacıyla bu tür bir organizasyon düzenledik. İnşallah ailelerimizde memnun kalır ve bu tür etkinliklere devam ederiz. Aynı zamanda Türk Özel Sporcular Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesiyim. Otizmli bireylerin ve kendi kulübümüzün çocukları da yüzme, atletizm, bowling ve masa tenisi branşlarında yarışmalara ve hatta Türkiye şampiyonluklarına götürüyoruz. Oralarda 2.’lik, 3.’lük alan yarışmacılarımız var. Otizmli bireylerin neler başarabileceğini topluma anlatmaya çalışıyoruz. Derneğimizin tüm amacı bu. Toplumun bize destek olmasını istiyoruz” dedi.

(TY-EFE)

