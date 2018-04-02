-Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganı

-Etkinlikten detay

-Mehter gösterisi

-Türkiyem marşı

-Balon bırakma etkinliği



( DENİZLİ ) Otizmli öğrencilerden "Ölürüm Türkiyem" marşı DENİZLİ



- Denizli'de 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık günü etkinlikleri çerçevesinde otizmli öğrencilerden oluşan Mehter takımın "Ölürüm Türkiyem"i seslendirdi. Denizli'de düzenlenen 2 Nisan Dünya Otizm farkındalık etkinlikleri çerçevesinde, ellerinde mavi balonlar ile yürüyen otizimli çocuklar ve aileleri Denizli Valiliği'nden 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü. Otizmli öğrenciler tarafından oluşan bando ekibi ile yapılan kortej yürüyüşünde bando ekibi tarafından çalınan "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganlarına vatandaşlar da eşlik etti. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte ise otizmli öğrenciler tarafından oluşan mehter takımı gösterisi sundu. Mehter takımının "Ölürüm Türkiyem" marşı ise büyük beğeni topladı. Tören mavi balonların hava salıverilmesi ile sona erdi.

