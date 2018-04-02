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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otizmli gençler hem çaldı hem söyledi Haberi

Otizmli gençler hem çaldı hem söyledi Haberi

Başkan yardımcısı konuşma

Farkındalık Mısır Patlamış Mısır Pamuk Şeker Irak 

-Konserden görüntü
-İzleyenlerden görüntü
-Genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL )- Otizmli gençlerin performansı izleyenleri hayran bıraktı İSTANBUL

- 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Üsküdar’da sahneye çıkan otizmli gençler hem çaldı hem söyledi.

Otizmli gençlerin performansı ise izleyenleri hayran bıraktı. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde Üsküdar’da “Farklıların Farkındayız” sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de otizmli çocuklar ve ailelerini yalnız bırakmadı. Etkinlikler kapsamında sahne alan otizmli gençler hem çaldı hem de şarkılar seslendirdi. Onlar şarkı söylerken etkinliğe katılan birçok otizmli de doyasıya eğlendi. Etkinlikte vatandaşlar palyaço gösterileri ve animatörler eşliğinde eğlenirken vatandaşlara patlamış mısır ve pamuk şeker de ikram edildi. “Ne kadar hizmet yapsak azdır” Üsküdar Belediyesi Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “Farkındalık oluşturduğumuz zaman neleri başarabileceğimizi çok iyi görüyoruz. Otizm bir eksiklik değil bir farkındalık sonuçta biz bu farklılığı daha geliştirerek daha küçük yaşta tespit ederek bu gençlerimize, kardeşlerimize hayata daha iyi hazırlanması noktasında üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz. Biz Üsküdar Belediyesi olarak engellilere yaptığımız hizmetler doğrultusunda farklı bir belediyeyiz. Tebessüm Kahvemizde farklı bir projeyi uyguluyoruz. Yine açacağımız engelsiz yaşam merkeziyle de engelli kardeşlerimizin her türlü imkana kavuşacağı bir tesis olacak. Ne kadar hizmet yapsak azdır” dedi.

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