Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi - GAZZE Haberi

Otizmli çocuklara yüzmeyle tedavi - GAZZE Haberi



: - Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı - Otizmli çocukların görevliler eşliğinde havuzda yüzmesi - Havuzda görevli uzmanlardan Rim Carur ile röportaj - 9 yaşındaki otizmli Ahmed el - Benna'nın annesi Rana Ebu el - Fevl ile röportaj - Otizmli çocukların havuzda oyun oynaması - Gazze 'de düzenlenen yaz kampı kapsamında otizmli çocuklar yüzmeyle tedavi ediliyor - Havuzda görevli uzmanlardan Rim Carur:"Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze 'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi""Yaz kampı ayrıca her daim çocuklarıyla ilgilenen ve onlara her işlerinde refakat etmek zorunda olan annelere de biraz rahatlama fırsatı sunmayı hedefliyor" - 9 yaşındaki otizmli Ahmed el - Benna'nın annesi Rana Ebu el - Fevl:"Otizmli çocukların tedavisi için önemi göz önüne alındığında Gazze 'deki hidroterapi merkezlerinin geliştirilmesi gerekiyor"GAZZE (AA) - MUSTAFA HABBUŞ - İsrail ablukası altındaki Gazze 'de otistik çocuklar için ilk kez düzenlenen yaz kampında yüzmeyle tedavi yöntemi uygulanıyor.Filistin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Gazze 'deki Yunus Su Sporları Kulübünde düzenlenen yaz kampına yaklaşık 20 otizmli çocuk katılıyor.Eğitmenler eşliğinde yüzme öğrenen çocuklar yine sosyal hizmet uzmanlarının gözetiminde bazı su oyunlarına katılıyor. - Çocuklar hem tedavi oluyor hem eğleniyorPrograma ilişkin AA muhabirine bilgi veren gözetmen Rim Carur, "Otistik çocuklara yönelik yüzme ve su oyunları kampı fikri Gazze 'de ilk kez uygulanıyor. Büyük bir başarı kaydedildi. Çocuklar yüzerken rutin çevrelerinden sıyrılarak hem tedavi oluyor hem de eğleniyor." dedi.

Otistik Çocuk Otistik Muhabir İsrail Sosyal Hizmet 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
Fethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü BulunduFethiye Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Evinde Ölü Bulundu
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
İsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreniİsrail Askerlerinin Öldürdüğü Filistinli Gencin Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı