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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otizmli çocuklar pazarcılık yaptı

Otizmli çocuklar pazarcılık yaptı

Genel ve detaylar

Pazarcı Esnaf Odası Otizm Engelli Aday Pazar Esnafı 

-pazarcılar odası başkanı hakan akdaş ile röportaj
-otizm derneği başkanı Ali İhsan Yıldırım ile röportaj
-vatandaş röportajları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya'da otizmli çocuklar, sebze ve meyve sattı. Merkez pazar yerin satış yapan minikler şarkı söylemeyi de ihmal etmedi. Kütahya sebzeciler ve pazar yerleri esnaf odası ile Kütahya otizm derneği otizmli çocukları topluma kazandırabilmek için merkez pazar yerinde tezgah açarak satış yapmalarını sağladı. Elde edilen gelir ise otizmli çocuklar için harcanacak. Herkesin bir engelli adayı olduğu ve otizmli bireylerin çalışabildiklerini göstermek için böyle bir proje başlattıklarını söyleyen Oda Başkanı Hakan Akdaş, "Otizm derneği bizi ziyaret ettiğin sizin için ne yapabiliriz dediklerinde bizim maddi hiç bir ihtiyacımız yok bizim yanımızda olun dediklerinde otizmli çocukların evlere kapanmamaları ve sosyalleşmeleri için biz kendileri için tezgah açtık ve otizmli çocuklar bir gün boyunca burada satış yapacaklar ve elde edilen gelir ise otizmli çocuklar için kullanılacak. Hepimiz de bir engelli adayıyız, otizmli bireyler sadece pazar yerlerinde değil her yerde çalışmalarına sağlamak istiyoruz. Bu projede emeği geçenlere teşekkür ederim" diye konuştu.
Amaçlarının otizmli bireylerin evlere kapanmamaları ve sosyalleşme için böyle bir çalışma yaptıklarını söyleyen Kütahya Otizm Derneği başkanı Ali İhsan Yıldırım, "Amacımız otizmli bireylerin evlere kapanmamaları ve sosyalleşmelerini sağlamak ve toplumun herkesimine otizmin ne olduğu anlatmak için bugün böyle bir proje yaptık. Bize destek veren pazarcılar odası başkanına ve pazar esnafına teşekkür ederiz. Çocuklarımız tezgahın başına geçtiler ve satış yapıyorlar. Evlerinde dışarıya çıkarılmayan ailelerin evlerinde sakladıkları çocuklar şimdi pazarda toplum ile iç içe. Bu tür projelerimiz devam edecek" dedi.
Vatandaşlar ise yapılan projeden oldukça memnun olduklarını ve bu tür çalışmalara halkın da destek olması gerektiğini söylediler.
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