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02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Otizmli çocuklar kurabiye pişirdi - DÜZCE

Otizmli çocuklar kurabiye pişirdi - DÜZCE

- İşletme sahibi,Bahadır Selçuk'un açıklaması - Otizm öğrenicisi Furkan Asan'ın açıklamasıOtizmli çocuklar kurabiye pişirdi - Düzce 'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, otizmli 10 öğrenci misafir edildikleri iş yerinde pişirdikleri kurabiyeleri çalışanlara ve esnafa ikram ettiDÜZCE (AA) - Düzce 'de 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte otizmli 10 öğrenci, davet edildikleri bir iş yerinde hamur açtı, kurabiye pişirdi.Akçakoca ilçesinde elektronik alet satışı yapan bir mağazanın sahibi olan Bahadır Selçuk, günün önemi ve farkındalığın hissettirilmesi adına ilçede yaşayan otizmli 10 öğrenciyi işletmesine davet etti.Selçuk, iş yerine gelen otizmli çocuklarla bir süre sohbet etti.Daha sonra Selçuk'un ve mağaza çalışanlarının yardımıyla kurabiye hamur açan çocuklar, istedikleri şekilleri verdikleri hamurları fırında pişirdi. Hilal, yıldız ve insan şeklinde kurabiye tasarlayan otizmli çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.Mağaza sahibi Selçuk, yaptığı açıklamada, Otizm Farkındalık Günü dolaysıyla otizmli öğrencilere farklı bir deneyim yaşatmak istediklerini söyledi.

Çocukların tasarlama ve başarma heyecanını yaşadığını kaydeden Selçuk, şöyle konuştu:"İşletme olarak farklı bir şey yapalım düşüncesiyle bu uygulamayı seçtik. Bugün öğrencilerimizle birlikte hamur açtık. Yemek pişirip elleri ile yaptıkları kurabiyeleri yiyeceğiz. Onların heyecanı ve mutluluğu gerçekten inanılmaz bir duygu. Mağazamıza geldikleri ve burayı şenlendirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum." - "Yapabileceklerim sınırlı ama ufkum geniş"Rahatsızlığını "engel değil, bazı şeyleri farklı algılamak" olarak nitelendiren otizmli Furkan Asan, otizm ile ilgili en büyük engelin ön yargılar olduğunu vurguladı.İnsanların ön yargılarını aşmaları durumunda kendilerini daha iyi anlayacağına işaret ederek, "Otizm bir hastalık değil, bir farklılıktır. Ben bazı şeyleri sizlerden farklı anlayabilirim. Şekilleri farklı görebilir, bazı sesleri değişik duyabilirim. Biz dünyaya sizin gözünüzden bakamıyoruz. Duygularım karışık. Sevinci, üzüntüyü bir arada yaşayabilirim. Yapabileceklerim sınırlı ama ufkum geniş. Sevgiyle ve eğitimle her şeyi aşabilirim. Bizi engelli hissettirmeyecek bir yaşam dileği ile herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Daha sonra otizmli çocuklar, fırından çıkardıkları kurabiyeleri mağaza çalışanları ve esnafa ikram etti.

Hastalık Tron Otizm Elektronik Alet Öğrenciler 

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