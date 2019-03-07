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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otizmli çocuklar, İBB Lojistik Destek Merkezi’nde pizza ve pasta yaptı Haberi

Otizmli çocuklar, İBB Lojistik Destek Merkezi’nde pizza ve pasta yaptı Haberi

Röportaj

Engelli Çocuk İsaf İşitme Engelli Otizm Öğrenciler 

-Çocukların pasta, kurabiye pizza yapması
-Yaptıklarını yemeleri
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi mutfağına misafir olan otizmli ve işitme engelli çocuklar, pizza ve renkli hamurlar ile kuru pasta yaptı. Eğitmenler eşliğinde pizza ve pasta yaparak eğlenceli bir gün geçiren çocuklar, yaptıklarıyla büyük beğeni topladı. 4 yıldır her hafta özel öğrencileri ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Destek Merkezi, bu hafta da 10 otizmli ve işitme engelli çocuğu mutfağında misafir etti. İlk önce binayı gezen 10 otizmli ve işitme engelli çocuk, merkezin mutfağına girerek, pizza, pasta ve renkli hamurlar ile kuru pasta yaptı. Gün boyu kendilerine eşlik eden eğitmenler ile güzel bir gün geçiren çocuklar, yapmış oldukları pizza ve pastalarla büyük beğeni topladı. Kurabiye yapan bir çocuk, “Kurabiye yapıyoruz. Kurabiyeleri yaptıktan sonra pişirip yenilecek” diye konuştu.
Sosisi sevmediğini söyleyen Polat Barut, ”Pizza yapıyorum. İçine sucuk koyuyorum. Mısır koyuyorum. Bir de mantar koydum. Ben en çok sucuklu kaşarlısını severim. Bir de ben sosisi hiç sevmem benim için çok zararlı” dedi.
Otizmli ve işitme engelli çocuklar, yaptıkları yiyecekleri pişirip afiyetle yedi.
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