Otizmli çocuklar farkındalık şenliğinde buluştu



- Nazilli’nin ilk etek otizm sınıfı olan Sümer Anaokulu’nda protokol üyeleri otizmli anaokulu öğrencileri ile şenlikte buluştu. Dünya Otizm Farkındalık Haftası dolayısıyla okulda ilk kez düzenlenen 'Farkındalık Şenliği'nde çocuklar gönüllerince eğlendi. Aydın'da otizmli çocuklara eğitim veren tek devlet okulu olma özelliği taşıyan Nazilli Sümer Anaokulu, Dünya Otizm Farkındalık Haftası etkinliği düzenledi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte lokma ve pamuk şeker dağıtımı başta olmak üzere, Nazilli Belediyesi Mehteran Ekibi, Belediye Halk Oyunları Çocuk Grubunun gösterilerinin yanısıra okulun 4-5 yaş grubu öğrencileri, palyaço gösterileri, Karacasulu Seramik Ustasının seramik şovu, otizmli öğrencilerin gösterileri, resim gösterisi, el izi gösterisi, öğrencilerin hazırladığı el işi ve resim sergisi büyük beğeni ile izlendi. 19 otizmli öğrenci eğitim alıyor Sümer Anaokulu'nda 2011 yılında, bölge de bir ilk olarak, anaokulu düzeyinde özel eğitim otizm sınıfı açıldığını ifade eden Okul Müdürü Fülay Küçükoğlu, "Otizm sınıflarımız 2017-2018 eğitim öğretim yılında 3 sınıf 5 şube şeklinde oluşturularak 19 öğrenciye eğitim vermektedir. Bu güne kadar özel eğitim sınıflarında toplam 43 öğrencimizi özel eğitim bünyesinde eğitime uğurladık. Erken tanı ve tedaviyle birlikte düzgün ve yoğun bir eğitim sistemi uygulanarak 3 yaş otizmli öğrencilerimizin gelişimlerinde büyük ilerlemeler kaydettik. Otizmli öğrencilerimizin katıldı her sene düzenlenen Antalya Portakal Çiçeği Resim Festival'inde Türkiye birinciliğimiz bulunmaktadır. Ayrıca Türkiye'de yönetmelikte olup ta resmiyette olmayan anaokulu bünyesinde zihinsel engelliler sınıfını açma çabaları içerisindeyiz. Sınıflarımızı fiziksel şartlar olarak uygun hale getirdik. Gerekli resmi işlemlerimiz de devam etmekteyiz. Okulumuzda idari ve öğretmen kadrosu olarak özel eğitim olmadan çağdaş bir eğitim olmayacağına inanarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Sümer Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş’ın yanısıra belediye kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ADÜ Nazilli Sağlık Hizmetleri meslek Yüksek Okulu temsilcileri ve öğrencileri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin temsilcileri, NAZENDER Başkanı Tayfun Yazıcı, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.

(AS-MB-Y)

