Otizmli bireyler SOBE ile hayata karışıyor - KONYA İzle
- SOBE otizm merkezi görüntüsü - SOBE'de yapılan eğitim ve spor faliyetlerinden görüntüler - Müdür Birer'in açıklamaları - Başkan Altay'ın açıklamalarıKONYA (AA) - MELİKE KINACI - Konya 'da, Selçuklu Belediyesince hayata geçirilen Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi'nde (SOBE), otistik bireylerin hayata katılımını artırmak ve kişisel bağımsızlıklarını kazanmalarına destek olmak amacıyla dünya standartlarında rehabilitasyon, eğitim, terapi ve aktiviteler sağlanıyor.Belediye tarafından, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı desteğiyle faaliyete geçirilen merkezde, özel eğitim ve beceri sınıfları, sosyal yaşam alanları, yüzme havuzları, spor alanları, at çiftliği, müzik gibi çok amaçlı bölümler bulunuyor.Dünyadaki diğer otizm merkezleri de incelenerek titiz bir hazırlık sürecinin ardından ortaya çıkarılan merkezde sunulan imkanlarla, otizmli bireyler hem sosyalleşiyor hem de özgüven kazanıyor. - "Avrupa'nın da en büyük otizm merkezlerinden"Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin 2 yıllık yoğun bir araştırma ve çalışmanın ardından ortaya çıktığını söyledi.
Otizmli bireyler için tüm Türkiye'ye örnek olacak bir merkezi hayata geçirmeyi planladıklarını belirten Altay, "Her 68 çocuktan birisine otizmli tanısı konulduğu bir dönemde, içinde eğitim alanlarının, spor salonlarının, yüzme havuzu, at binme alanı ve kafeteryasının olduğu bir kompleks inşa ettik. SOBE sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın da en büyük otizm merkezlerinden birisi." diye konuştu. Merkezin, alanında en iyisi olması için yurt dışındaki örneklerini de yerinde incelediklerini dile getiren Altay, "Merkezin akademik yönünü de Necmettin Erbakan Üniversitesi takip ediyor. Yani burada belediye, vakıf ve üniversite iş birliği var. Türkiyede otizm alanında yapılmış en iyi tesiste bulunuyoruz." dedi. Merkezin müdürü, psikolog Fatma Güllüoğlu Birer de projenin, bir otizmli annenin yaşadığı sıkıntıları Selçuklu Belediye Başkanı Altay'a iletmesi üzerine başlatıldığını ifade etti. Tüm detayları otizmliler için düşünülmüş özel bir proje hazırladıklarını anlatan Birer, şöyle devam etti:"Türkiye'nin bu kadar kapsamlı, sadece otizm alanında çalışan ilk ve şu an için tek proje. Sadece normal bir rehabilitasyon merkezi olmanın ötesinde, sporu, biniciliği, yüzmeyi, günlük yaşam becerilerinin desteklenmesini de kapsayan, uygulama eviyle, çamaşırhanesiyle çocuğun hayatta bağımsız olarak yaşayabilmesi için ne gerekiyorsa buna göre dizayn edilmiş bir merkez." - "Kendi suyunu alması bile başarı"Fatma Güllüoğlu Birer, otizmli bireylerin yaşamının büyük bölümünün ev ortamında geçtiğine dikkati çekerek, "Öncelikli hedefimiz otizmlinin bağımsızlığını kazanması. 20 yaşındaki bir birey susayınca annesinin elini tutup suyu işaret edebiliyor. Ona su vermek basit gibi gelse de hayatın her alanında, su ihtiyacında bile bunun böyle olması ciddi bir problemdir. O yüzden suyunu kendi alamayan bir bireyin mutfağa gidip suyunu alması bile bizim için çok ciddi bir başarı." ifadelerini kullandı.Otizmli bireylerin sosyalleşmesinin de amaçlarından biri olduğuna işaret eden Birer, sözlerini şöyle sürdürdü:"Her insan gibi otizmli bireyin de sosyalleşmeye ihtiyacı varken, dışarı çıktığında aşırı uyaran, insanların tepkisi gibi aileyi ve bireyi yıpratan çok fazla etken var. Uzun süre evde kalan bir otizmlide çok fazla kilo alma problemi, sağlık problemleri oluşabiliyor. Sağlıklı yaşamlarını spor faaliyetleriyle desteklemeyi hedefliyoruz. Yaşı kaç olursa olsun, tanısı ne zaman konulursa konulsun, biz her otizmli bireyde ufak da olsa bir ilerleme kaydedebileceğimizi düşünüyoruz." - "Öğretmenleri Berke'yi kapıda karşılıyor"SOBE'den yararlanan 17 yaşındaki otizmli Tarık Berke Ünlü'nün dedesi Ahmet Ünok da merkeze torunuyla gelip gittiğini, gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.Torununun hastalığının 4 yaşındayken fark edildiğini ve farklı rehabilitasyon merkezlerine devam ettiklerini aktaran Ünok, "Buraya geldiğimizde sabah yüzmeye gidiyoruz. Sonra konuşma terapilerine katılıyoruz. Ayrıca çeşitli spor etkinlikleri var. Burası gerçekten çok seçkin, çok özel bir yer. Hem fiziki yönden gayet güzel hem de ekip çok iyi. Türkiye'de örneği az. Çok yerleri gezdim ama böyle nezih, idarecisiyle, öğretmenleriyle bu kadar güzel bir yer görmedim. Öğretmenleri Berke'yi kapıda karşılıyor." şeklinde konuştu.