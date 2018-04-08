'Otizmle yaşamayı öğrenince herşey daha kolay' - KIRKLARELİ İzle
"Otizmle yaşamayı öğrenince herşey daha kolay" - KIRKLARELİ - Otizmli Orçun ile annesi Nesrin Kamış'tan genel ve detay görüntüler - Anne Kamış ile röportaj"Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay" - Otizm teşhisi 3 yaşındayken konulan Orçun'un annesi Nesrin Kamış, 11 yıldır oğlunun elini bir an olsun bırakmıyor - Kamış: "Biz oğlumla sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Onunla çay bahçesine çıkıyoruz, müzik kurslarına, mahalle günlerine, her yere katılıyoruz. Elimden geldiği kadar onu her yere götürüyorum"KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli 'nde yaşayan Nesrin Kamış, 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan ve şu anda 14 yaşında olan Orçun'un elini 11 yıldır bir an olsun bırakmıyor.Nesrin ve Sertan Kamış çifti, evliliklerinin ikinci yılında evlat sahibi oldu. Orçun 3 yaşına geldiğinde "duyma kaybı" şikayeti üzerine hastaneye giden Kamış çifti, çocuklarının otizimli olduğunu öğrendi.Baba Sertan Kamış, bir fabrikada işçi olarak çalışırken anne Nesrin Kamış (36), tüm zamanını oğlu Orçun'a ayırıyor.Hafta içi oğlu Orçun'u Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Gökkuşağı Özel Eğitim Uygulama Merkezine götüren anne Kamış, gün boyu çocuğunun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için okul koridorlarında bekliyor.Anne Kamış, oğlu ile boş zamanlarında ise oğlu Orçun'un sosyalleşmesi amacıyla engellilere yönelik açılan kurslara götürdüğü oğlunun yanından ayrılmıyor.Anne Nesrin Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Orçun'un otizmli olduğunu öğrenince önce çok üzüldüğünü, adeta başından aşağı kaynar suların döküldüğünü söyledi.
Önce bocaladığını, ne yapacağını bilemediğini ifade eden Kamış, zaman geçtikçe bu rahatsızlığı tanımaya ve ona göre mücadele etmeye karar verdiğini kaydetti. Kamış, mücadele için en önemli silahın "moral" olduğu kanaatine varınca her şeye sıfırdan başladığını ve hayatını oğlu Orçun'a göre programladığını belirtti. - "Eğitim çok önemli""Otizm aşılamayacak bir engel değil" diyen Kamış, "Otizmle yaşamayı öğrenince herşey daha kolay" değerlendirmesinde bulundu.Eşi ve oğlu ile mutlu bir yaşam sürdüklerini anlatan Kamış, "Orçun 3 yaşından bu yana devlet hastanelerinde tedavi oluyor. Bu süreçte eğitimi de devlet okullarında sürüyor. Otizmi çocuklarda eğitim gerçekten çok önemli.'' diye konuştu. Oğlunu hiç yalnız bırakmadığını dile getiren Kamış, zamanının büyük bir bölümünü oğlu ile geçirdiklerini anlattı.Kamış, eşi fabrikada yoğun çalıştığı için oğluyla genellikle tek başına ilgilendiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:"Biz oğlumla sürekli faaliyetlerde bulunuyoruz. Onunla çay bahçesine çıkıyoruz, müzik kurslarına, mahalle günlerine, her yere katılıyoruz. Elimden geldiği kadar onu her yere götürüyorum. Oğlumun elini hiç bir zaman bırakmıyorum, onunla her yere gidebiliyoruz. Otizmle yaşamayı öğrenince her şey daha kolay."Orçun Kamış ise annesiyle katıldıkları etkinliklerde çok mutlu olduğunu belirtti.