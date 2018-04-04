Otizme dikkat çekmek için mavi balonlarla yürüdüler

-- istiklal marşı okunması

-- belediye başkanı alaaddin yılmaz konuşması

-- mavi balonların gökyüzüne bırakılması



( BOLU - HD) BOLU



- Bolu’da, otizme dikkat çekmek için yüzlerce otizmli çocuk ve aileleri mavi balonlarla yürüyüş yaptılar. Bolu’da, otizme dikkat çekmek amacıyla Bolu Valiliği ve Aile ve Sosyal Politiklar İl Müdürlüğü’nce İzzet Baysal Caddesi’nde otizmli çocuklar ve ailelerin katıldığı yürüyüş organize edildi. Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, ellerinde bulunan mavi balonlarla İzzet Baysal Caddesi üzerinden bando eşliğinde Anıt Park’a kadar ‘Otizmi Farket Kabul Et Bizimle Yürü” pankartıyla yürüdü. Etkinliğe Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Koçyiğit, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, "Hemen her 65 kişiden bir tanemiz otizmli olma olasılığı var. ilimiz de bu sayı artıyor. Toplam nüfusumuzun yüzde 12’lik kısmı ise engelliler. Biz bu yapımızla beraber geleceğe yürümek zorundayız. Şehirlerimiz onların rahat edebilecekleri şekilde tanzim etmek durumdayız” dedi.

Konuşmaların ardından, etkinliğe katılanlar ellerindeki mavi balonları gökyüzüne bıraktılar. (FC-GY-Y)

