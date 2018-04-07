Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Otizm farkındalığı için pedal çevirdiler - ANKARA Haberi

Otizm farkındalığı için pedal çevirdiler - ANKARA Haberi

- Özel Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleri'nden detay - Tuna Talaş ile röportaj - Grubun bisiklete binmesinden detayOtizm farkındalığı için pedal çevirdiler - Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında "Otizmi farket" sloganıyla bisiklet turu düzenlendiANKARA (AA) - Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında Özel Mavi Barış Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi üyeleri ''Otizmi farket'' sloganıyla bisiklet turu düzenledi.
Bisikletleriyle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen yaklaşık 80 kişi, "Dünya Otizm Farkındalık Ayı" yazılı pankart açtı.Rehabilitasyon merkezinde görevli psikolog Tuna Talaş, burada yaptığı konuşmada, Dünya Otizm Farkındalık Ayı kapsamında otizmli çocukların farkını hissettirmek için bisiklet turu düzenlediklerini söyledi.

Otizmin yaşamın bir parçası olduğunu topluma göstermek için bir araya geldiklerini belirten Talaş, "Batı Ankara Bisiklet Topluluğu, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği üyeleri bize bu organizasyonda destek verdi. Profesyonel bisikletçiler ve merkezimizdeki eğitimcilerimizle turumuzu Kuğulu Park'ta sonlandıracağız." dedi.
Talaş, sporun otizmli çocuklar için çok faydalı olduğunu belirterek, çocuklarla bisiklet binme ve paten kayma etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı.Konuşmaların ardından üyeler, otizme farkındalık oluşturmak için Kuğulu Park'a kadar pedal çevirdi. Etkinliğin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Psikolog Otizm Farkındalık Bisiklet Turu Bisiklet 

İlgili Foto Galeriler
Sarıkamış şehitleri anılıyorSarıkamış şehitleri anılıyor
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdiErdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda pedal çevirdi
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı