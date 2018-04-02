Otistik Ali Eren'in resim aşkı

-Ali'nin yeteneğini fark eden ilkokul öğretmeni konuşması

-Kurs arkadaşının konuşması

-Otizmli olan Ali Eren Nezlioğlu'nun konuşması

-Şehit Ömer Halisdemir'in yaptığı resimleri göstermesi

-Kurs öğretmeninin konuşması

-Annesinin konuşması



( HATAY )- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan otistik Ali Eren Nezlioğlu’nun resim yapma kabiliyeti görenleri şaşırtıyor-15 Temmuz Şehidi Ömer Halisdemir’in resmini de yapan Ali Eren, 50 cuvarındaki resimleriyle sergi açacak HATAY



- Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan Nezlioğlu ailesinin otizmli çocukları Ali Eren'in okuldaki öğretmeninin fark ettiği resim yapma kabiliyeti ile başlayan süreç sonunda şimdi sergi açmaya hazırlanıyor. Arsuz Karaağaç Nuran Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi atipik otizmli olan Ali Eren Nezlioğlu’nun resim yapma yeteneği ilkokul öğretmeni Özcan Kara’nın dikkatini çekti. Özellikle boyama kalemlerine olan merakı ve çizimleriyle başlayan yeteneğini ailesine aktaran öğretmeni Kara, “Ali Eren'in her ne kadar otistik olsa bile yeteneklerinin olduğunu düşünüyordum. Bunu ilk bir ve ikinci sınıfta fark edemedik ama daha sonraki zamanlarda boyalarla olan bağlantısı ve boyaları sevmesinden dolayı acaba resimlerle bir ilgisi olabilir mi diye ailesi ile paylaştım. Ailesi de bu yönde iyi bir resim eğitimi alarak yeteneklerini ortaya çıkarabileceğini düşündük. Birlikte araştırdık ve burada bir resim kursuna başlattık. İlk yaptığı resimle şuan ki yaptığı resim arasındaki farkı gelişmeyi hepimiz görüyoruz. Yakın zamanda da kendi adına bir sergi açacak. Ali hakikaten azimli, çok farklı bir çocuk, resim yapmaya başladığı günden bu yana kendini de gösterdi. Ben Ali’nin daha da başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Ali Eren Nezlioğlu'nun kurstan arkadaşı ve güzel sanatlar öğrencisi Nilay Satar’da Ali’nin geldiği günden bu yana çok ilerleme kaydettiğini ve çok güzel resimler yaptığını söyledi.



İki yıldır resim kursuna geldiğini ve resim yapmayı çok sevdiğini belirten Ali Eren Nezlioğlu, ne hayal ederse o resmi yaptığını ve en büyük hayalinin de ünlü bir ressam olmak olduğunu söyledi.



50 kadar resimlerinin hazır olduğunu ve yakın zamanda da sergi açacağını ifade eden Ali Eren, sergisi için yeni resimler yapmaya devam ettiğini belirtti.

Nezlioğlu, 15 Temmuz Kahramanı Şehit Ömer Halisdemir’in de resmini yapıp gururla gösterdi. Resim Öğretmeni Meryem Yıldırım ise “Ali çok yetenekli bir öğrencim. Çok istekli geliyor resim atölyemize. Ve atölyeden gitmek istemiyor. Resim yapmaya başladığı anda kendinden geçiyor. Sadece resim yapmaya konsantre oluyor. Zaten bizim sloganımız sanatta engel yoktur, olamazda. Çok farklı ve güncel olayları takip ederek ona göre resimlerde yapıyor. Aslında bu da araştırmacı özelliğini de ortaya koyuyor. Ve ana geliyor bulduğu veya hayalindeki şeyleri anlatıyor. Hocam bunu yapalım diyor. Farklı ressamları da araştırıyor. Onlardı da getiriyor. İnşallah güzel bir akımla Ali sanatçı olacak” diye konuştu.

Ali’nin bu yeteneğini küçük yaşlarda ilkokul zamanlarında fark ettiklerini söyleyen anne Alev Nezlioğlu, “Takıntılı bir hastalığı olduğu için boya yaparken taşırmadan yapıyor. Taşırdığı zaman siliyor. Ondan beri fark ettim ki, resim yapmaya yönelik bir yeteneği var. Zaten o zaman ilkokul öğretmeni de bizleri yönlendiricince kursa yazdırdık. Hem kendisi psikolojik açısından iyi oldu ve hem de yeteneğini ortaya çıkardı. Genelde portre yapmayı seviyor. İnsan, doğa resimleri yapıyor daha çok. Bazen de hayal gücünü kullanarak canım bunu yapmak istiyor diyor” dedi.



