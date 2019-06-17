Otellerin SPA merkezine dadan hırsız kamerada

-Hırsızın bulduğu değerleri eşyaları çalması

-Hırsızın şubeden adliyeye sevk edilmesi



( İSTANBUL )- Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı İSTANBUL



- İstanbul'da, bazı otellerin SPA merkezlerinden kol saati ve para çalan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beylikdüzü, Fatih, Bakırköy, Güngören ilçelerinde 3 ayrı otelin SPA merkezleri ve bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlıyı tespit eden polis ekipleri kimliğini tespit ettiği şüpheliyi Bakırköy'de yakaladı. Biri 30 bin Euro değerinde olduğu öğrenilen iki adet saat ve 27 bin TL civarında nakit parayı çaldığı belirlenen Şahin K. isimli zanlının, çeşitli hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından aranması olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahin K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi. Öte yandan şahsın gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Şahin K.'nın girdiği SPA'ların soyunma odalarında bulunan dolapları tek tek açıp incelediği, bulduğu değerli eşya ve nakit paraları alarak kaçtığı görüldü.



