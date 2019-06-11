Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Otellerde yer bulamayan Ankaralılardan sahildeki oyun havası renkli anlara sahne oldu Haberi

Otellerde yer bulamayan Ankaralılardan sahildeki oyun havası renkli anlara sahne oldu Haberi

Oyun havası detay

Rekor İlginç Görüntü Oyun Havası 

-Piknik detay
-Genel ve detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Sezonun başlamasıyla birlikte otellerde yer bulamayan Ankaralı bir grup tatilci, Antalya'da sahile park ettikleri araç içinde tatil yaptı. Grubun klasik bir Ankaralı hareketi olan oyun havası açarak sahilde Ankara oyun havası oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Kimisi otel masrafından kaçmak için, kimi de dolan otellerde yer bulamadığı için sahillere yerleşen tatilciler zaman zaman ilginç görüntülere ev sahipliği yapıyor. "Otomobil tatilcileri" bu yıl da deniz kenarına çektikleri araçlarının içinde denize sıfır tatil yaptı. Sezonun açılmasıyla birlikte Antalya'ya bu yıl rekor sayıda turist geldi. Kışın boş kalan sahiller dolup taştı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da "otomobil tatilcileri" manzaraları görülmeye başlandı. Dolan otellerde yer bulamayan tatilciler plaj otoparklarında, deniz kenarlarında veya yol kenarlarına çektikleri araçları içinde hem dinleniyor hem de denize sıfır tatil imkanına sahip oluyor. Alanya’nın İncekum Halk Plajında, Başkent Ankara'dan gelen bir grup tatilci, otellerde yer bulamadıkları için 06 plakalı araçlarını sahile park ederek tatil, geçirdi. Yanlarında piknik tüpüne varana kadar her türlü ihtiyaç malzemesi getiren grup hem denizin tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Söz konusu Ankara olunca, grup oyun havası açıp oynamayı da ihmal etmedi.
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı