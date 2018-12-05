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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Oteldeki yangın böyle başladı

Oteldeki yangın böyle başladı

Alevler içindeki otel

Kamera Kazan Dairesi Cep Telefonu Trol 

-Seyredenler
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

( HATAY ) -- Hatay'daki termal otelin alevlere teslim olduğu görüntüler ortaya çıktı HATAY

- Hatay'ın Erzin ilçesinde bir termal otelde sabah saatlerinde çıkan yangının çıktığı anlardaki görüntüler ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi'ndeki 7 katlı termal otelin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı. 20 kişinin dumandan etkinlendiği yangının çıktığı anlar ise cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Bu arada, Hatay Valisi Rahmi Doğan'da olay yerine gelerek incemelerde bulundu. (MEU-
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