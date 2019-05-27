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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otelde yangın paniği

Otelde yangın paniği

Yangının çıktığı otel detay

Polis Hastane Yangın Paniği Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

-Olay yerine sevk edilen ekipler
-Olay yerinde bulunan piknik tüpü
-Olay yeri genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da bir otelde çıkan yangında iki kadın dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Maddi hasar oluşan yangında yanan bölümdeki bir piknik tüp de dikkat çekti. Yangın, saat 17.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Şerafettin Caddesi üzerinde bulunan bir otelin arka sokağa bakan kısmında çıktı. Edinilen bilgiye göre, otelin muhasebe bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanların yükseldiğini fark eden otel çalışanları durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen otel çalışanı iki kadına ise sağlık görevlileri tarafından ambulansta müdahale edildi. Dumandan etkilenenler daha sonra tedbiren Konya Numune Hastanesine götürülürken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelin yanan bölümünde yerde bir piknik tüp dikkat çekerken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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