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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Otelde pompalı tüfekle ateş açan saldırgan yakalandı

Otelde pompalı tüfekle ateş açan saldırgan yakalandı

Antalya 'da, pompalı tüfekle geldiği otelde rastgele ateş ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'ndeki bir otele silahla gelen kişinin çevreye ateş ettiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede söz konusu adrese gitti. Silahlı saldırgan, kısa sürede polislerce suç aleti tüfekle yakalandı.Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan kişinin bir süre önce oteldeki işine son verildiği öğrenildi.Şüphelinin, olay öncesi otel çalışanlarından B.B. ile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandığı ve bunun üzerine pompalı tüfekle otele gelip rastgele ateş açtığı iddia edildi.Olay sırasında bazı çalışanlar, müşteriler ile düğün merasimi için gelen davetlilerin panik yaşadığı otelde küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi.

Polis Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

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