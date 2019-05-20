Otelde iftar vakti çıkan yangın korkuttu



- Gaziantep'te bir otelin mutfak bölümünde iftar vakti yangın çıktı. Büyük bir paniğe neden olan yangın sonrası herhangi bir yaralanma olayının olmadığı belirtildi. Gaziantep'te kentin tarihi mekanlarından biri olan Şirehan Otel'de vatandaşların iftar yaptığı esnada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Otelin mutfak bölümünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile daha fazla büyümeden söndürülürken, otelde yemek yiyen ve konaklayan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası bir süre soğutma çalışmaları yapılırken yangının sebebi araştırılıyor. (SVY-SD-

