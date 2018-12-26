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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Otelde çıkan yangın korkuttu

Otelde çıkan yangın korkuttu

yangına müdahale ekipler

Uttu Yangına Müdahale 

-yangından genel, detay

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir apart otelin deposunda yangın çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında kundaklama şüphesi olduğu iddia edildi. Gece saatlerinde Bitez Mahallesi Kaktüs sokakta bulunan bir apart otelin deposunda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden otelin deposunda çıkan yangın bir anda büyüdü. Otelde kalan vatandaşlar alevleri görerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir bağlı itfaiye ekipleri yangını söndürmek için depoya yangın tüpleriyle indi. 112 acil ekipleri otel önünde hazır beklerken, elektrik şirketi çalışanları ise tüm otelin elektriklerini kesti. Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında yaralanan olmazken otelde maddi hasar oluştu. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı. Kimsenin bulunmadığı depo bölümünde çıkan yangında kundaklama şüphesi olduğu da iddia edildi.
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