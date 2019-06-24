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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Otel odasında doğan bebek hayatını kaybetti - MUĞLA Video

Otel odasında doğan bebek hayatını kaybetti - MUĞLA Video

- Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü - Bebeğin annesinin ambulansa alınması - Ekip araçlarından detaylar - Bebeğin cenazesinin otelden alınmasıOtel odasında doğan bebek hayatını kaybettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, annesi tarafından bir apart otelin odasında dünyaya getirilen kız bebek hayatını kaybetti.İddiaya göre, Gümbet Mahallesi'nde bir otelde kat görevlisi olarak çalışan M.D. (30), kaldığı otele ait odada akşam saatlerinde doğum yaptı.Otel odasında gerçekleşen doğumun ardından anne, bebeğine öldüğü gerekçesiyle müdahale etmedi. Durum, aynı otelde kaldığı arkadaşı tarafından polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, yaklaşık 8 aylık olduğu belirlenen kız bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin annesi 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü Bodrum Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından, polis ekiplerince gözaltına alındı.Yaşamını yitiren bebeğin cenazesi ise gerekli incelemelerin ardından, Bodrum Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Bebeğin kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

Bebek Polis Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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