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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Otel odasına uyuşturucu operasyonu

Otel odasına uyuşturucu operasyonu

şahısların çıkışı

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Narkotik Emniyet Müdürlüğü 

-ele geçirilenlerin fotoğrafı

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir otel odasına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyle birlikte 1971 adet (797 gram) ecstasy uyuşturucu hapı ele geçirildi.Akhisar’da dün gece Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Akhisar ilçe emniyet müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince bir otel odasına yapılan baskında 1971 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adli makamlarca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren ve yapılan araştırmalar sonucunda Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında, alınan arama kararı uyarınca Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü, Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Suçlarla mücadele grup amirliği ekiplerince narkotik madde arama köpeği eşliğinde Akhisar'daki bir otel odasında arama yapıldı. Yapılan aramada 1971 adet (797 gram) ecstasy uyuşturucu hapı ele geçirilirken, 4 şüpheli de gözaltına alındı.Emniyetteki ifadeleri tamamlanan M.E.E., A.M.A., R.A.F. ve A.İ. isimli şüpheliler bugün sevk edildikleri adli makamlarca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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