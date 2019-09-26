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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

Otel çalışanları odadan gelen kokudan şüphelendi...Gerçek ortaya çıktı

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI:

Polis Adli Tıp Bild Sağlık Ekipleri 

-- Olay yerinden görüntüler
-- Polis ekiplerinin incelemesi
-- Cenazenin adli tıpa gönderilişi

( ERZİNCAN - ÖZEL) ERZİNCAN

- Erzincan’da Muzaffer Demirel adlı bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olay, Erzincan merkez Karaağaç Mahallesi üzerinde bulunan bir otelde meydana geldi. Alınan bilgilere göre otelde kalan 58 yaşındaki Muzaffer Demirel'den haber alamayan otel çalışanları ağır bir kokunun gelmesi üzerine odaya girdi. Şahsın yatağında hareketsiz halde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan muayenede, Demirel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Demirel’in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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