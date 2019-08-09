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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Ot yangını korkuttu

Ot yangını korkuttu

Yangından detay

Bild Efes Uttu 

-Söndürme çalışmaları

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta boş bir arazide meydana gelen ot yangını vatandaşları korkuttu Edinilen bilgilere göre ot yangını saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Kaleardı Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını metruk binalara sıçramadan söndürdü. Söndürülen yangın vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.
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