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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ot bitmeyen yeri taşıma toprakla ormana dönüştürdü İzle

Ot bitmeyen yeri taşıma toprakla ormana dönüştürdü İzle

-alandan drone detayı

Lens Ormana Oyaca Irak 

--talat akgül ile röp
--otomobil lastiği detay

( SİVAS - ÖZEL)- Sivas’ın Çukurbelen köyünde, ot bitmeyen 2 dönüm alan, kamyonlarla taşınan bin 500 ton toprakla ormana dönüşüyor SİVAS

- Sivas’ın Çukurbelen köyünde ot bitmeyen 2 dönüm alan, kamyonlarla taşınan bin 500 ton toprakla ormana dönüşüyor. Sivas'a bağlı Çukurbelen köyü sakinlerinin ağaç sevgisi doğanın tüm engellerine rağmen ormana dönüşüyor. Köy sınırları içerisinde bulunan 2 dönümlük taşlık alana ağaç dikmek isteyen Talat Akgül, ot bitmeyen bu alana kamyonlar ile yaklaşık bin 500 ton toprak taşıdı. Taşıdığı toprakları 2 dönümlük alana yayan Akgül, otomobil lastiklerini de kullanarak bu alana 200 fidan dikti. Fidan dikiminde otomobil lastiği kullanan Akgül’ün bu tekniği ise görenlerin dikkatini çekiyor. Akgül, fidan diktikleri alanda ot bile yetişmediğini ve bu alanın boş durmasının kendisine rahatsızlık vermesi üzerine çalışmalara başladığını söyledi.

“Burada büyüdüyse, memlekette her yerde olur” Geçmişte köyde çeşitli alanlarda çok sayıda ağaç yetiştirdiğini belirten Akgül, “Daha öncesinde biz ağaçlar diktik. Ama onlar bizim için çok önemli değildi. Nihayet suyu vardı, toprağı vardı gerekli olan bir çok şey vardı. Şuan içinde bulunduğumuz yerde ot bile bitmiyordu. Gelip giderken hep beni rahatsız etti burası. Arazinin ortasında hiçbir işe yaramayan bir yer. Ne yapalım derken, köydeki drenaj kanalları temizleniyordu ve çıkan toprağı koyacak yer bulamadılar. Aklıma hemen burası geldi. O toprağı buraya taşıtıp, taşıtamayacağımızı düşündüm. Orman işletmenin müdürü ile görüştüm. Dediler ki 1 metreye yakın toprak olursa ağaç biter. Buraya 2 dönüm alana bin 500 ton toprak taşıdık. Toprakları taşırken DSİ'den yardım aldık. Orman Fidanlık müdürlüğünden fidan aldık. Bütün köylü toplandık, buraya bu fidanları diktik. Burada başarılı olduysak memlekette yapılmayacak hiçbir şey yok “dedi.
Adını 'Kut-ul Amare' koydular Ağaç dikmenin kutsal bir görev olduğunu belirten Akgül, bin bir güçlükle oluşturdukları fidanlığa 'Kut-ul Amare Halil Paşa Çamlığı' adını verdiklerini belirtip, "Ot bile bitmeyen bir yerde ağaç bile büyüyorsa bu çok kutsal bir görev. Daha önce de yaptık, yerler bayır olduğu için mutlaka sulanması gerekiyor. Bil hassa güneye bakan yamaçların sulanması gerekiyor. Suyu hortum ile getiriyoruz, zor oluyor. Hortumu bırakıyorsun su akıyor. Ne yapalım derken aklıma bu lastikler geldi. Lastik hem suyu tabana indirdi hem de lastiğin üzerine saman koyduk buharlaşma önlensin diye. Başarılı olduk ve çokta güzel oldu. Buraya bin tane lastik getirdik, bin tane de ağaç diktik. Ben lastikçilerden sık sık lastik isteyince bana parayla satmak istediler"dedi.
Talat Akgül ile ağaçlandırma çalışmalarını birlikte yürüten Baki Hafızoğlu ise ömürleri olduğu sürece ağaç dikmeye devam edeceklerini söyledi.

(VK-GF-
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