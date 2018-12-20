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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
ÖSYM Başkanı Aygün, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

ÖSYM Başkanı Aygün, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ANKARA

ÖSYM Başkanı Aygün, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ANKARA - Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylaması - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün fotoğrafları seçmesi ve oylamaya katılmasıAA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması - ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Aygün, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinden oluşan "Yılın Fotoğrafları"nı oyladı.Prof. Dr. Aygün, "haber" kategorisindeki tercihini Emin Sansar'ın "Burseya Dağı'na Türk Bayrağı" fotoğrafından yana kullandı. Aygün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin barış ve huzuru tesis etmek için yürüttüğü mücadelenin önemine işaret etti."Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi" isimli fotoğrafını tercih eden Aygün, spor kategorisinde ise Ali İhsan Öztürk'ün "Atlı Savaş Oyunu" adlı fotoğrafına oy verdi.

Muhabir Yurt Dışı İlham Gori 

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