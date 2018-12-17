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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Öso Operasyona Hazır

- Öso Operasyona Hazır

Hamza Tugaylarına bağlı "özel kuvvetler " grubu göreve hazır

Özel Kuvvet Bild Özel Kuvvetler Teröristler 

-Deyat

( TEL ABYAD ) - ÖSO operasyona hazır TEL ABYAD

- Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tugayları’ndan oluşan “özel kuvvetler”in, Fırat’ın doğusundaki operasyon için hazır olduğu bildirildi.
Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında görev alan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Fırat’ın doğusu için başlatılacak operasyon için hazır. ÖSO’nun da katılacağı operasyon için Hamza Tugayları’na bağlı 200 kişiden oluşan özel kuvvet birlikleri de eğitimlerini tamamladı. Zor koşullara uyum sağlamak için zorlu eğitimlerden geçen birlik, operasyonda Türkiye’ye destek verecek. Hamza Tugayları Komutanı Elhamza Seyf Ebu Bekir, İHA’ya yaptığı açıklamada, eğitimini bitiren yeni özel kuvvetlerin Fırat doğusunda başlatılacak operasyon için hazır olduklarını dile getirerek, sivil vatandaşları teröristlerden kurtaracaklarını belirtti.
Ebu Bekir, “Evini tek etmek zorunda kalanların evlerine dönmelerini sağlayacağız. PKK‘nın bölgeyi bölme hayallerini yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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