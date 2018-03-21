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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ÖSO, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardı (2) - AFRİN Haberi

ÖSO, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardı (2) - AFRİN Haberi

- Afrin 'in Mestura köyünde detaylar - Kurtarılan - Kurtarılan Mestura köyünde detaylar - Terör örgütü PKK'dan saklanan sivillerden detaylar - ÖSO'nun siviller ile sohbetinden detaylar - Mestura köyü sakinlerinden Um Hasan ile röportaj - Cemile Abdurrahman ile röportaj - ÖSO'nun sivillere gıda dağıtımından detaylar AFRİN/İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından güvenlik kontrollerini sürdürüyor. Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüyor.ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi.ÖSO savaşçılarının çalışmalarına Afrin halkı da tam destek veriyor.Mestura köyünde arama - tarama çalışmaları yapan ÖSO'nun sivillerle kaynaşması görüntülere yansıdı.ÖSO komutanlarından Ebu Cafer, Ayn Hacar, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardıklarını söyledi.

Cafer, "PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve ağır silah mühimmatı, Grad füzesi, havan mermileri ve el yapımı patlayıcılar ele geçirdik." dedi.
Mestura köyü sakinlerinden Um Hasan, PYD/PKK 'nın kendilerini bodruma kapattığına dikkati çekerek, "10 gün bir yere çıkamadık. Çocuk bezi, süt, su ve yemek yok. Hepimiz hastalandık." ifadelerini kullandı.Bir diğer köy sakini Cemile Abdurrahman da 10 gündür evde olduklarını, açlıktan ve pislikten perişan halde olduklarını söyledi.

Savaşçı Gesi Terör Örgütü Teröristler Mermi 

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