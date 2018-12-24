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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- ÖSO, Membiç Sınırında Nöbette

- ÖSO, Membiç Sınırında Nöbette

Dedat bölgesinden detay

( CERABLUS ) - ÖSO, Membiç sınırında nöbette CERABLUS

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Gesi 


- Özgür Suriye Ordusu, Menbiç sınırında hendek kazarak nöbet tutuyor. Türkiye'nin Menbiç’e yapması muhtemel operasyon öncesi Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, silahlı ve zırhlı araçlarla YPG/PKK işgalindeki Menbiç bölgesine sevk edildiği bilgisi edinilmişti. Membiç’e sınır olan Cerablus’a bağlı Dedat bölgesine ulaşan ÖSO askerleri sınır boyunca siper alarak, eller tetikte bekliyor. Belli aralıklarla belli noktalara yerleştirilen askerler Menbiç sınırında nöbet tutuyor. Bölgeye Türkiye’den gönderilen sevkiyatların çoğunluğunun Dedat bölgesine gönderildiği öğrenildi.
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