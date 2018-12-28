Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
- ÖSO Lideri: “Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz”

- ÖSO Lideri: “Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz”

konuşmadan görüntüler

( AZEZ ) AZEZ

Sükun Teröristler 


- Suriye’nin Azez kentinde toplanan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerine konuşma yapan ÖSO Lideri, “Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz” dedi.
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) liderlerinden Ahmed Ennejjar, Münbiç’e gitmek üzer Suriye’nin Azez kentinde toplanan birliklere yönelik bir konuşma gerçekleştirdi. Ennejjar, yaptığı konuşmada, “Münbiç'e ailemizi, evlatlarımızı kurtarmak için gireceğiz. Siviller bizim kardeşlerimizdir, sivilleri tutuklamak veya zorla gözaltına almak yasak, sivillere eziyet veya zarar vermek kesinlikle yasak, oradakiler bizim ailelerimiz ve kardeşlerimizdir” dedi.
Emirlerin dışına çıkılmaması gerektiğinin altını çizen Ennejjar, “Kabalık içeren bir davranışta bulunmak katiyyen yasak, askeri liderinin emirlerini dinleyin ve sivillerin sükunetini bozacak bir eylem yapmak yasak. Biz Münbiç'te kargaşa olmasını istemeyiz, planlı olarak gireceğiz. Niyetimizi Allah rızası için olmalı, ölüm her daim yakınımızda onun için namazlarımıza dikkat edelim. Münbiç'te ailesi veya akrabası olan varsa arasın ve bizim geleceğimizi söylesin, tatmin etsin onları. Biz girdiğimizde ailemizi karşılayacağız ve onları teröristlerden kurtaracağız” ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Yıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak ÖldürdüYıllarca İstismar Edilen 3 Genç Kız, Babalarını Bıçaklayarak Öldürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı