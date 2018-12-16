-toplandıkları alan

-yolda ilerlerken aracın üzerindeki çevre görüntüsü



( AFRİN ) - ÖSO güçleri operasyona hazırlanıyor- Astana görüşmelerine katılan muhaliflerden operasyon çağrısı- ÖSO Güçleri operasyonda Türkiye’nin yanında yer alacak- Astana görüşmelerine katılan muhaliflerden operasyona tam destek AFRİN



- Türkiye ve Rusya’nın girişimleri sonucu Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleştirilen görüşmelere katılan Suriyeli muhalifler, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek olan terör operasyonunda görev almak istediklerini açıkladı.

Açıklamayla birlikte ÖSO güçleri operasyon hazırlıklarına da başladı.

Astana görüşmelerine katılan Suriyeli muhalifler, Fırat’ın doğusuna düzenlenecek operasyon öncesi Türkiye’ye askeri destek vereceklerini duyurdu. Uluslararası camiaya bir çağrıda bulunan muhalifler, Türkiye’nin çabalarının Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının bir benzeri olduğunu dile getirdi. Astana görüşmelerine askeri heyet olarak katılan muhalifler yaptıkları yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları sayesinde, o bölgeler ve oradaki Suriyeliler PYD/YPG bölücü terör örgütü ve DAEŞ terör örgütlerinden kurtarılmıştır. Oradaki terörle mücadelelerde gösterilen başarı, bu alanların özgürleşmesini ve Suriyelilerin terör örgütlerinin egemenliğinden kurtulup toprak bütünlüğü ve halkının korunması, onur içinde yaşamaları sağlanmıştır” ifadelerine yer verildi.

ÖSO, Türk askeri ile birlikte savaşmaya hazır Özgür Suriye Ordusunun Türk askerleri ile birlikte savaşmaya hazır olduğunu dile getiren muhalifler, "Özgür Suriye Ordusu ve Türk Ordusunun, Türk liderliğinin yönetimi altındaki çabaları, terörizmin bir başka yönünü ortadan kaldırmak ve Suriye’nin birliğini korumak içindir. Biz bütün uluslararası toplumu, yanımızda durmaya çağırıyoruz. Bütün ülkeleri, geleceğimizi şekillendirmede, tüm Suriyelilerin etkin katılımını sağlayan bir siyasi çözüme erişimi engelleyecek, uluslararası ve bölgesel güvenliği, istikrarı bozan bu terör örgütlerinden ellerini çekmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı. Tüm muhalifleri Türkiye’nin yanında durmaya çağıran muhalifler, ”Biz, Astana görüşmelerinde devrimci güçlerin askeri delegasyonunda, doğu Fırat savaşında görev yapmak için tüm Suriye devrimci gruplarına çağrı yapıyoruz. Biz Fırat’ın doğu bölgelerinde terörü ortadan kaldırmak ve uluslararası toplumda bazı partiler tarafından desteklenen bu terörist örgütler temizlendikten sonra, yerli halkın dönüşüne yardımcı olmak için özgür dünyanın ülkelerine çağrıda bulunuyoruz” ifadelerine yer verdi. Operasyon hazırlıkları yapılıyor Öte yandan ÖSO güçleri Türkiye’ye destek vermek için Fırat’ın doğusundaki PYD/YPG terör örgütüne yönelik düzenlenecek operasyon için hazırlıklara başladı.

Silah ve mühimmat tedarik eden ÖSO güçleri, Türkiye’den gelecek olan operasyon talimatını bekliyor.

