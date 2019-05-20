- ÖSO, DEAŞ’ın Kaçırdığı Yezidi Kız Çocuğunu Kurtardı



- Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Sultan Murat Tümeni, terör örgütü DEAŞ’ın kaçırdığı 13 yaşındaki Iraklı Yezidi kız çocuğunu kurtararak ailesine teslim etti. Özgür Suriye Ordusuna bağlı Sultan Murat Tümeni, 6 yıl önce DEAŞ’ın kaçırdığı 13 yaşındaki Yezidi kız çocuğunu kurtardı. Kurtarılan kız çocuğu ailesine teslim edilmesinin ardından Irak’ın Sincar bölgesindeki evine döndü. Sultan Murat Tümeni sözcüsü Mohammed Nour, “Halep kırsalında bir güvenlik operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi tarafından kaçırılan kız çocuğunun ailesiyle irtibata geçtik ve kızı teslim ettik. 2014 yılında Yezidilerin yoğun olarak yaşadığı Irak’ın Sincar bölgesini ele geçiren DEAŞ, binlerce kişiyi öldürmüş, binlerce kadın ve kız çocuğunu kaçırmıştı." dedi.



