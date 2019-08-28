- ÖSO’dan Suriye’de Huzur Operasyonu: 67 gözaltı



- Özgür Suriye Ordusu, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde başlattığı ‘Huzur Operasyonu’nda 67 kişiyi gözaltına altı. Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları ile terörden arındırılan Afrin, El- Bab, Cerablus bölgelerinde, Esad rejimi ajanları ve çetelere yönelik “Huzur Operasyonu” başlattı. Pazartesi günü başlayan operasyon kapsamında terör örgütlerine yardım eden ve suç çetelerine üye olan 67 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında terör örgütü YPG/PKK'ya da yardım edenlerin yer aldığı belirtildi

