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17 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- ÖSO birlikleri Telabyad sınırında toplanmaya başladı

- ÖSO birlikleri Telabyad sınırında toplanmaya başladı

Cep telefonu görüntü:

-ÖSO askerleri, detaylar

( CERABLUS ) CERABLUS

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sinyalini verdiği Fırat'ın Doğusu'na yönelik operasyon için hazırlıklarını tamamlayan ÖSO birlikleri, Telabyad sınırında toplanmaya başladı.
Fırat'ın Doğusu operasyonu için tüm hazırlıklarını tamamlayan ÖSO birlikleri, Münbiç ile Telabyad arasındaki bir bölgede toplanmaya başladı.
Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin Hol Kapısı denilen bir bölgede çekildiği belirtilirken, görüntülerde ise yüzlerce ÖSO askeri ile araçları yer alıyor.
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