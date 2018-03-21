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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu (1) - AFRİN Haberi

ÖSO Afrin'de YPG/PKK cephanesi buldu (1) - AFRİN Haberi

- Afrin 'in Mestura köyünde detaylar - ÖSO'nun YPG/PKK mevzilerine ateş açması - Kurtarılan Mestura köyünde detaylar - ÖSO komutanlarından Ebu Cafer ile röportaj - Ele geçirilen YPG/PKK cephanesinden detaylar - El düzeneği bomba yapım malzemelerinden detaylarAFRİN/İDLİB (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinin terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından güvenlik kontrollerini sürdürüyor. Afrin bölgesinin tamamına yakınını teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için çalışmalar yürütüyor.ÖSO'nun Afrin merkezinin 200 metre yakınındaki Mestura köyünde yaptığı aramada teröristlere ait çok sayıda füze, havan mermileri, roket, el yapımı patlayıcılar ve ağır silah mühimmatı ele geçirildi.ÖSO savaşçılarının çalışmalarına Afrin halkı da tam destek veriyor.Mestura köyünde arama - tarama çalışmaları yapan ÖSO'nun sivillerle kaynaşması görüntülere yansıdı.ÖSO komutanlarından Ebu Cafer, Ayn Hacar, Mestura ile Kastal Kişik köylerini terör örgütünden kurtardıklarını söyledi.

Cafer, "PKK'nın karargah olarak kullandığı bir binada hafif, orta ve ağır silah mühimmatı, Grad füzesi, havan mermileri ve el yapımı patlayıcılar ele geçirdik." dedi.

Cephane Savaşçı Terör Örgütü Teröristler Mermi 

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