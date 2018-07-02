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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Osmanlıspor’lu futbolcu Caner Arıcı gözaltına alındı

Osmanlıspor’lu futbolcu Caner Arıcı gözaltına alındı

- CANER ARICI'NIN ADLİYEYE GETİRİLİŞİ

Trafik Güvenliği A Haber Jandarma Yakalama Kararı Avcılık 

-- ARICI'NIN İDDİALARA CEVAP VERMESİ
-- ADLİYEDEN ÇIKIŞI
-- DETAYLAR

( BOLU )- Kamp yapacağı otele girerken araması çıkınca gözaltına alındı BOLU

- Osmanlıspor’lu futbolcu Caner Arıcı, Bolu’da kampa katılmak için otele giriş yaptığı sırada, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor’da forma giyen sağ bek oyuncusu Caner Arıcı, Bolu’da kamp yapan takımına katılmak için sabah saatlerinde Karacasu Beldesi’nde bulunan otele giriş yaptığı sırada, otelin sisteminden hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Otel yetkililerinin durumu jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Caner Arıcı’yı, ‘trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arıcı, gazetecilerin hakkındaki iddialarını sorması üzerine, “Yakalama kararı yok. Trafik cezasını ödememişim o kadar” dedi.
Arıcı, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından kampa geri döndü.
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