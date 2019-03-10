Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- Osmanlı Süs Tavuğu 10 Bin TL'ye Satıldı

- Osmanlı Süs Tavuğu 10 Bin TL'ye Satıldı

detayl

Süs Tavuğu Açık Arttırma Trol Açık Artırma 

-röportaj
-açık arttırmadan görüntüler

( BURSA ) Osmanlı süs tavuğu 10 bin TL'ye satıldı BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı yapıldı. 'Sultan tavuğu', açık artırmayla 10 bin TL satıldı. İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği tarafından Türkiye genelinde 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatı İnegöl'de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli illerinde onlar kişi İnegöl'e gelerek ilk süs tavuğu mezatına katıldılar. Sağlık kontrolünden geçirilen cins tavuklar, mezat alanına alınarak daha sonra görücüye çıkarıldılar. 200 lira ile 5 bin lira arasında fiyatları değişen çok sayıda cins süs tavuklarını görenler ilgiyle izlediler. İnegöl Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiriciliği Derneği Başkanı Talat Korkut, Türkiye genelinde 2019 yılının ilk mezatını İnegöl'de yaptıklarını belirterek şunları söyledi.

Amacımız Türkiye'de tavuk ırklarına sahip çıkmak ve yapılan etkinliklerle kaynaşmayı sağlamak. Türkiye'nin bir çok ilinden İnegöl'e çok sayıda kişinin gelmesi bizleri gerçekten çok mutlu etti. 2019 yılının ilk süs tavuğu mezatında Osmanlı tavuğu ilk olarak açık artırma usulü satışa çıkartıldı. Derneğin yararına yapılan satışta Osmanlı Süs Tavuğu 10 Bin TL'ye satıldı.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
İşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Odaİşte DHKP/Cli Teröristlerin Yakalandığı Sağır Oda
En İyi Tarım FotoğraflarıEn İyi Tarım Fotoğrafları
Şişlide Çöp Yığınları OluştuŞişlide Çöp Yığınları Oluştu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı