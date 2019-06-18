- Osmanlı şehzadelerinin Paris’teki mezarları yenilendi Haberi

-Mezarlığın ziyaret edilmesi

-yenilenen mezardan görüntü

-detay

-Verilen resepsiyondan detay



( PARİS ) PARİS



- Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki Bobigny Müslüman Mezarlığı'nda bulunan Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin zamanla tahrip olup bozulan mezarları yenilendi. Paris'te yaşayan bazı duyarlı Türk vatandaşları şehzadelerin mezarlarının kaybolmak üzere olduğunu Türkiye'nin Paris Büyükelçiliğine ve Başkonsolosluğa bildirmeleri, Büyükelçiliğin de konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bildirmesi sonucu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından mezarlar restore edildi. Şehzadelerin Bobigny Müslüman Mezarlığı'ndaki kabirleri, Osmanlı hanedan üyeleri ile resmi temaslarda bulunmak üzere Paris'te bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Altay Cengizer, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin, diplomatik temsilciler ile sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri tarafından ziyaret edildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin yenilenen kabirlerine birer çiçek bıraktı. Daha sonra Diyanetin Paris görevlisinin Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehzadelerin ruhuna Fatiha okundu. Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, kabristan ziyaretinde bulunan Osmanlı hanedan üyeleriyle de bir süre sohbet etti. 11 Osmanlı hanedan üyesinin kabri için de çalışmalar yapılacak Yenilenen kabir ve mezar taşları TİKA sayesinde yok olmaktan kurtarıldı. TİKA'nın mezarlıkta bulunan 11 Osmanlı hanedan üyesinin kabirlerinin yerlerinin tespit edilmesi ve mezar taşlarının restorasyonu için gelecek günlerde de çalışmalar yapacağı kaydedildi. Kabristan ziyaretinin ardından, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ve eşi Sefire Tülay Musa'nın ev sahipliğinde, Osmanlı hanedan üyeleri ile kabir ziyaretine katılanlara ve Paris Havacılık Fuarı'na katılan Türk firma temsilcilerine Büyükelçilik rezidansında bir resepsiyon verildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, resepsiyona katılan davetlilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun selamlarını iletti. Ecdadın bıraktığı mirası gelecek nesillere aktarma konusunda büyük bir hassasiyete sahip olduklarını ifade eden Kıran, Osmanlı Devletinin mirasını taşımaktan herkesin gurur duyması gerektiğini söyledi.



Yavuz Selim Kıran, şehzadelerin mezarlarını restore ettikleri için TİKA'ya teşekkür etti. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise “Bugün Osmanlı Padişahı II. Abdülhamid Han'ın oğulları Şehzade Ahmed Nureddin Efendi ile Şehzade Abdürrahim Hayri Efendi'nin hatıralarına binaen burada bulunuyoruz. Osmanlı İmparatorluğu; Selçuklu'nun devamı, Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı'nın devamıdır” dedi.

Paris'te yaşayan hanedan ailesinin fertlerinden Cemil Bey, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere şehzadelerin mezarlarının yenilenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

