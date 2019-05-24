Osmanlı payitahtında ramazan coşkusu - BURSA İzle

- Ulu Camii'den drone görüntüleri - Ulu Camii'nin dışından ve içinden detaylar - Emir Sultan Külliyesi'nin drone görüntüleri ve detaylar - Üftade Hazretlerinin Türbesinden drone görüntüleri ve detaylar - Osman Gazi ile Orhan Gazi türbelerinden detaylar - Halk iftarlarından detaylar - Merinos Parkı'ndaki ramazan etkinliklerinden detaylarHUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Osmanlı payitahtında ramazan coşkusu - Bursa 'da Emir Sultan, Orhangazi ve Osmangazi türbeleri ile tarihi camiler, ramazan ayı dolayısıyla en yoğun günlerini yaşıyor - Büyükşehir Belediyesinin her gün 14 bin, BTSO ile Osmangazi Belediyesinin 2 biner kişiye iftar verdiği kentte ramazan akşamları, Merinos Park'ta düzenlenen Karagöz Hacivat gölge oyunu gösterisi, orta oyunu, meddah, çocuk tiyatrosu ve çeşitli yarışmalarla coşkuyla geçiyorBURSA (AA) - CEM ŞAN - "Osmanlı Payitahtı" Bursa 'da ramazan ayı, iftarlar, teravihler, türbe ziyaretleri ve çeşitli etkinliklerle coşkuyla idrak ediliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez ilçe belediyeleri ile bazı oda ve dernekler, ramazan ayı dolayısıyla kentin farklı noktalarında etkinlikler düzenliyor.Büyükşehir Belediyesinin "Şehr - i Ramazan" etkinlikleri kapsamında kentin farklı noktalarına kurduğu çadırlarda vatandaşlar iftar sofrasında bir araya geliyor. Fevzi Çakmak Caddesi başta olmak üzere, Görükle, Alemdar, Emir Sultan, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Yıldırım Çınarönü Mahallesi, Gürsu Meydanı ve İnegöl olmak üzere 8 noktada her gün 14 bin kişiye yemek veriliyor.Bunun yanında Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Batum'da da iftar sofraları kuran Büyükşehir Belediyesi, ramazan ikliminin tüm Osmanlı coğrafyasında hissettirilmesini sağlıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından "Ramazan'da Birlikte Olalım" temasıyla düzenlenen iftar sofraları, günde 2 bin kişiyi ağırlıyor. Hayırsever iş insanları ve kurumların destekleriyle hazırlanan BTSO iftar sofraları, Yıldırım Belediyesi Bayrak Alanı ve Pınarbaşı Meydanı'nda vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. - Somuncu Baba Evi'nde somun ekmek ve çorba ikramıOsmangazi Belediyesi tarafından da Eskici Mehmed Dede Aşevi ile Elmasbahçeler, Soğanlı Kültür Merkezi ve Sakarya Kimsesizler Evi'nde ramazan ayı boyunca her akşam 2 bin kişiye iftar veriliyor. Somuncu Baba Evi'nde de her gün Somuncu Baba'nın manevi ruhuna uygun şekilde somun ekmek ve çorba ikramı yapılıyor.Öte yandan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 20 bin, Osmangazi Belediyesi tarafından da 5 bin erzak paketi ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. - Ramazanın manevi atmosferine uygun programlarBelediye tarafından Ramazan'ın manevi atmosferine uygun olarak hazırlanan programda ise şiir dinletilerinden animasyonlara, tasavvuf konserlerinden sema gösterilerine, sohbet programlarından orta oyunlarına kadar birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.Merinos Park'taki etkinlik alanında, teravih öncesi orta oyunu, meddah, ilahiler, çocuk tiyatrosu, balon gösterileri, masal kahramanları, ateşbaz gösterileri ve çeşitli yarışmalarla ramazan akşamlarına ayrı bir renk katılıyor. Park alanına kurulan oyun parkurları ve lunaparkta ise çocuklar gönüllerince eğleniyor.Perşembe günleri birbirinden değerli hafızların Kur'an - ı Kerim tilavetlerinin yanında Necmettin Nursaçan, Mustafa Akgül, Mehmet Emin Ay ve Bursa Müftüsü İzani Turan vatandaşlardan gelen soruları yanıtlıyor.Şehir Tiyatrosu ekipleri orta oyunu ve Orkestra Şube Müdürlüğü Tasavvuf Müziği Topluluğu da konserlerle ramazana renk katarken Hançerli Medresesi Kültür Merkezi ile Karagöz Müzesi'ndeki "Hacivat - Karagöz" gölge oyunları ramazan akşamlarının neşesi oluyor. - Yüzlerce yıllık teravih geleneğiMerkez ve ilçelerinde camilerin mahyalarla güzelleştirildiği Bursa 'da, ramazan ayı dolayısıyla Emir Sultan, Orhangazi ve Osmangazi türbeleri, ziyaretçi bakımından en yoğun dönemlerini yaşıyor. Emir Sultan Türbesi, özellikle iftar sonrasında yoğun oluyor. Emir Sultan Meydanı'nda belediyenin iftar çadırında orucunu açanlar, türbeyi gezip dualar ediyor. Bursa lılar, İslam aleminin beşinci kutsal mekanı olarak kabul edilen Ulu Cami ile Yeşil, Emir Sultan, Mihraplı camileri başta olmak üzere bütün camilerde kılınan teravih namazına da iştirak ediyor.Öte yandan Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil ve Muradiye gibi külliyeleri ile Süleyman Çelebi, Üftade, Molla Fenari, Somuncu Baba, Geyikli Baba gibi manevi mimarların türbeleri, kentteki önemli ziyaret durakları arasında yer alıyor.Ayrıca Kadir Gecesi'nde, Bursa İl Müftülüğünce hazırlanacak özel programda, Kur'an - ı Kerim tilaveti, ilahiler ve dualarla gecenin anlamına uygun bir etkinlik düzenlenecek.
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