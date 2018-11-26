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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Osmanlı mirası Saray Çarşısı - BAĞDAT

Osmanlı mirası Saray Çarşısı - BAĞDAT

- Saray Çarşısı dış çekim - Çarşı içindeki yoğunluk - Çarşıdaki dükkanlardan ve alışveriş yapanlardan detaylarIrak'ın başkenti Bağdat 'ta, Osmanlı döneminde inşa edilen ve başkentin en büyük kırtasiyecilerinin bulunduğu Saray Çarşısı'nda yoğunluk yaşanıyor. Kırtasiye malzemelerinin yanında Bağdat 'a ait tarihi yer ve eserlerin minyatürünün de satıldığı çarşı özellikle okul dönemlerinde öğrenci ve velilerin en çok uğradığı yerler arasında bulunuyor. Dicle Nehri kenarında ve Hasan Paşa Mahallesi'nde bulunan Saray Çarşısı, Osmanlı'nın Bağdat 'taki Kışla'sı gibi önemli eserleri arasında gösteriliyor.

Alışveriş Minyatür Çekim Başkent 

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