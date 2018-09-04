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04 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Osmanlı kayığında 4 seçenekli süpriz evlilik teklifi

Osmanlı kayığında 4 seçenekli süpriz evlilik teklifi

Tokat Yeşlırmak üzerindeki tarihi Hıdırlık köprüsü üzerine asılan pankart

Kız Arkadaş Evlilik Teklifi Gezin Kışla Irak 

-Genç kız ile arkadaşının Osmanlı kayığı ile ırmakta gezinti yapması
-Gencin pankartı kız arkadaşına göstererek evlilik teklifi yapması
-Genç kızın cevabı
-Sürpriz evlilik teklifi yapan genç ve kız arkadaşı ile röp

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokatlı bir genç Osmanlı kayıkları ile gezinti yaparken kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yaptı. Tokat Belediyesi tarafından Yeşilırmak'ta hayata geçirilen 'Kanal Tokat'ta projesi kapsamında nehir üzerinde gezi turları yapan Osmanlı kancabaşı kayıklarında bir sürpriz evlilik teklifi daha yapıldı. Kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifi yapmak isteyen Abdullah Şahin, Hıdırlık köprüsü üzerine arkadaşlarının yardımı ile “Benimle evlenirmisin? Dört seçeneğin var sevgilim. Ya karım olursun, ya arkadaşımın yengesi, ya çocuklarımın annesi, ya annemin gelini, otur düşün” şeklinde pankart astı. Hiçbir şeyden habersiz kız arkadaşı ile Osmanlı kancabaşı kayıklarına binerek Yeşilırmak’ta gezintiye çıkan Abdullah Şahin, müzik eşliğinde açılan su fıskiyeleri arasından geçerken sürpriz yaptı. Kız arkadaşına Dilek Özaraslan’a pankartı gösteren Şahin, kayıkta diz çökerek evlilik teklifi yaptı. Genç kız erkek arkadaşına “evet” cevabı verirken, köprü üzerindeki arkadaşları alkışları ile destekledi. Bir fırında çalışan Abdullah Şahin, 6 yılın sonunda mutlu bir an yaşadıklarını dile getirerek, “Güzel bir anı olması için sürpriz bir evlilik teklifi yapmak istedim. Baya bir zorlu süreçlerden geçtik. O beni bırakmadı bende onu bırakmadım. Çok uğraştım ailesinden alabilmek için, 6 kere kız istemeye gittik 7’incide zor verdiler. Kasım ayında düğünümüz var” diye konuştu.
Dilek Özarslan ise sürpriz evlilik teklifi karşısında çok heyecanlandığını söyledi.


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